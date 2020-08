Inter, dopo Tonali assalto ad un altro centrocampista: Kanté e Ndombele i nomi

Sta prendendo forma la nuova Inter. In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, con l’incontro che andrà in scena martedì prossimo, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dovrebbero essere due le pedine che andranno a rimpolpare la linea di mediana. La prima è Andrea Tonali con la formula che sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato fra i 35 e 40 milioni. Una volta trovato l’accordo con Cellino, che ancora non c’è, si punterà ad un altro innesto con i nomi di Kanté o Ndombele in prima linea.