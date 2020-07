Inter, doppia trattativa per Sanchez: indennizzo al Man United in caso di scontro in E. League

La crescita di Alexis Sanchez nelle ultime partite è tangibile e probabilmente contro la Roma sarà ancora titolare. Intanto l'Inter è pronta a trattare con il Manchester United per assicurarsi le sue prestazioni anche oltre il 5 agosto, ovvero dopo il match col Getafe. Per ora non c'è l'accordo, i Red Devils temono di ritrovarselo contro (ma può accadere solo in finale) e il club nerazzurro vorrebbe proporre una sorta di indennizzo agli inglesi: vi paghiamo solo se ci incrociamo. Poi comincerà anche la trattativa per l'anno prossimo. L'Inter spinge per un prestito con diritto od obbligo di riscatto, mentre il Manchester United per ora prende in considerazione solo la cessione a titolo definitivo.