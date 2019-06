Inter, doppio summit sul fronte Barella: le evoluzioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo averlo anticipato nella giornata di martedì, con le risultanze del summit che ha coinvolto l’agente di Barella Alessandro Beltrami, l’Inter ed il Cagliari sono passati alle vie di fatto. L’incontro di ieri è stato bipartito, con una prima fase che ha coinvolto la dirigenza interista e quella del Cagliari, utile per mettere a punto le strategie economiche e tecniche per le contropartite potenzialmente coinvolte nell’affare, e con la seconda che ha messo davanti allo stesso tavolo Ausilio, Conte ed il procuratore di almeno tre dei calciatori eleggibili nel lotto. Tullio Tinti ha infatti completato il quadro dei presenti alla cena in un noto ristorante del centro di Milano, discutendo delle possibilità di trasferimento a Cagliari dei suoi assistiti Alessandro Bastoni ed Eder. Uno scenario in evoluzione che potrebbe presto vivere una nuova puntata, nonostante un finale dalle tinte definite da quasi un anno, e che prevederà una maglia nerazzurra per Niccolò Barella.