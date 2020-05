Inter, dubbi del Bayern sul riscatto di Perisic: possibile il rinnovo del prestito

vedi letture

Il Bayern Monaco è indeciso sul riscatto di Ivan Perisic non tanto per il giocatore che ha convinto tutti ma per i costi dell'operazione che non sono in linea con quanto preventivato da Rummenigge per il post Covid-19. L'Inter però non ha intenzione di riaccoglierlo perché l'ingaggio da 4,6 milioni netti a stagione peserebbe e non poco e allora ecco che si potrebbe anche aprire l'ipotesi di un altro anno in prestito in Germania. Come per Icardi però, prima di dare il via libera a una soluzione del genere è possibile che si arrivi al rinnovo di una stagione per evitare che nell'estate 2021, in caso di mancato accordo con i bavaresi, il croato torni in Italia con il contratto in scadenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.