Inter, dubbi sciolti e il fondamento della mentalità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si delineano le scelte di Spalletti in vista del Derby d’Italia più importante degli ultimi anni, perlomeno sul versante nerazzurro. Novanta minuti di apnea, senza la possibilità di sbagliare per continuare ad inseguire quell’obiettivo Champions che, se centrato, potrebbe far svoltare la storia nerazzurra soprattutto dal punto di vista degli investimenti per fare ritorno a pieno titolo nel gotha del calcio continentale. Due erano sostanzialmente i nodi da sciogliere, e le indicazioni sembrano ormai pressoché indirizzate. Dovrà essere Matias Vecino a garantire chilometri e fisicità al fianco di Brozovic per supplire all’assenza forzata di Gagliardini, mentre nel reparto avanzato Candreva sembra avere sopravanzato Karamoh nelle gerarchie momentanee di Spalletti in vista della gara contro la Juventus. L’affidabilità dell’esterno italiano, anche al netto di uno score realizzativo che al momento non si è ancora sbloccato dallo “zero” che campeggia nella casella dei gol fatti, sembra destinata ad essere preferita alla fresca imprevedibilità del francese. Al di là delle impostazioni tattiche e delle scelte di formazione, ad ogni modo, sarà fondamentale una predisposizione mentale da grande squadra: aspetto che troppo spesso ha fatto difetto ai ragazzi di Spalletti in una stagione che, volenti o nolenti, è arrivata al suo punto di svolta.