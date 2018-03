Inter, dubbi su De Vrij ma la trattativa non è in discussione

© foto di Federico Gaetano

“Inter, mistero De Vrij”. Titola così Tuttosport nelle sue pagine interne, in merito al futuro del difensore che saluterà la Lazio a parametro zero. I nerazzurri sono in pole per il calciatore olandese ma sono nati alcuni dubbi in merito alla tenuta fisica del calciatore che - in questa stagione - è tra i più presenti in campionato con i biancocelesti senza però riuscire a sopportare il ritmo con le coppe. Anche a causa di un infortunio accusato tra il 2015 e il 2016. In caso di Champions, scrive il giornale, potrebbe essere un problema per la Società meneghina. Ma il rischio è da provare visto l'affare a costo zero e la possibile plusvalenza futura, intanto nei piani dell'Inter la trattativa non è naufragata e De Vrij comporrà con Skriniar la coppia difensiva della prossima stagione.