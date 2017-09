Inter, due armi da gestire per Spalletti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In un’estate che forse avrebbe dovuto garantire a Spalletti qualcosa in più di quanto effettivamente è stato portato ad Appiano, gran parte della rivoluzione si snoderà sulle corsie esterne di difesa. L’arrivo di Dalbert è stato ispirato da Piero Ausilio e vidimato dall’opinione di Walter Sabatini e di Luciano Spalletti: il sacrificio economico e la determinazione utilizzate nella trattativa telenovela con il Nizza sono la conferma che sul brasiliano l’Inter è pronta a scommettere senza alcuna remora. La sua qualità tecnica e la sua velocità garantiscono al tecnico di Certaldo un’arma importante, da dosare e da utilizzare una volta che la lama sarà affilata solo dalla parte dell’avversario. La garanzia della tempistica di adattamento è data dalle alternative, certamente più improntate al gioco difensivo ma comunque valide se supportate da quella organizzazione arretrata che pure negli anni scorsi è stata troppo deficitaria. Sull’altro versante, ecco Cancelo. Il suo arrivo è stato frutto di buonsenso e della capacità di cogliere al volo un’occasione. Il portoghese ha tutto, come il compagno di reparto sull’altro versante, per imporsi alla stregua di uno dei migliori interpreti del ruolo a livello totale. Fondamentale sarà il lavoro di Spalletti al netto dell’infortunio che, giocoforza, rallenterà il periodo di adattamento di uno dei colpi potenzialmente più importanti messi a segno da un club della massima serie nell’estate di mercato appena trascorsa.