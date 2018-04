Inter, due ballottaggi per una lunga vigilia

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Due ballottaggi. E’ quanto eredita l’Inter dalla sofferta vittoria di Verona contro il Chievo ed in previsione di quanto si verificherà sabato sera a San Siro quando ospiti dei ragazzi di Spalletti ci saranno i campioni d’Italia in carica della Juventus. Due squadre che non hanno la possibilità di fallire, con una posta in palio incalcolabile tanto da una parte quanto dall’altra, e con una lunga vigilia da vivere sull’orlo di una crisi di nervi. Quelli scoperti dello spogliatoio di Allegri, e quelli più distesi all’apparenza di matrice nerazzurra. Il giorno di riposo in più concesso da Spalletti è stato sfruttato per distendere muscoli e fibre in vista del rush finale, ma anche per accumulare lavoro e tensione per chi come Brozovic e Rafinha è sostanzialmente certo di prendere parte alla contesa da protagonista ed ha sostanzialmente lanciato il celeberrimo guanto di sfida. Nessun dubbio di formazione rispetto all’impostazione tattica, è piuttosto la scelta di un paio di interpreti a lasciare aperti gli scenari di Spalletti: Vecino per garantire fisicità in alternativa alla flemma qualitativa di un Borja Valero non particolarmente convincente a centrocampo, e l’affidabilità senza picchi di Candreva da opporre all’imprevedibilità di un giovane talentoso come Karamoh, ancora da verificare nella tenuta quando la posta in palio si alza fino ai livelli di un derby d’Italia.