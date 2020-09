Inter, due cessioni illustri per arrivare a Kanté: Eriksen e Brozovic sul mercato

N'Golo Kanté è il sogno, costoso, per il centrocampo dell'Inter. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport per arrivare al centrocampista del Chelsea, che Conte conosce molto bene, sarà necessario vendere due big. I nomi - riporta il quotidiano - sono quelli di Marcelo Brozovic e Christian Eriksen: per il croato si parla del Bayern Monaco, mentre per il danese potrebbe muoversi qualcosa in Premier League.