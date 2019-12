Senza la Champions, l'Inter dovrà ricalibrare il proprio mercato invernale, anche se per il Corriere dello Sport è sicuro che arriveranno almeno due giocatori: una mezzala di gamba e tiro e un esterno sinistro visto che le condizioni di Asamoah non danno garanzie assolute. E i nomi in pole continuano ad essere quelli di Rodrigo De Paul dell'Udinese e Marcos Alonso del Chelsea. Con il club friulano i contatti vanno avanti in modo proficuo, ma molto dipenderà dalla situazione di classifica della squadra di Gotti. Marcos Alonso invece potrebbe lasciare i Blues senza grossi problemi essendo finito ai margini del progetto tecnico di Lampard, ma la società londinese non ha comunque intenzione di svendere un calciatore di 28 anni col contratto fino al 2023 e pagato quasi 28 milioni dalla Fiorentina.