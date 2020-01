© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Via libera del Manchester United per Ashley Young e del Chelsea per Olivier Giroud. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, già da lunedì la dirigenza dell'Inter definirà l'arrivo dell'esperto laterale in scadenza di contratto coi Red Devils, per poi provare a chiudere a sua volta anche per l'attaccante. Il francese, d'altronde, è già stato scaricato da mister Lampard, ma tra richiesta e offerta a livello di club ballano ancora quattro-cinque milioni di differenza.