Inter, due dubbi per Conte: Eriksen avrà la sua chance

vedi letture

Un profilo europeo ed una chance per Eriksen. L’Inter si appresta a riprendere un discorso con il vecchio Continente che aveva interrotto con la finale di Europa League persa contro il Siviglia riaffacciandosi alla massima competizione europea con aspettative per diverse rispetto a quelle di un anno fa di questi tempi. Allora i nerazzurri rappresentavano un’outsider che di fatto fu eliminata al primo turno, ora cercano di consolidarsi alla stregua delle realtà più importanti d’Europa. Per riuscire nell’impresa è indispensabile un salto di qualità che dovrà partire dalla gara di stasera contro il Gladbach. Conte confermerà per gran parte la formazione sconfitta nel derby di Milano, con la probabile eccezione di Eriksen che potrebbe partire dal primo minuto al posto di Brozovic ed agire sulla trequarti per dimostrare di meritare nel concreto quell’opportunità fin qui richiesta mezzo stampa. L’ultimo dubbio è legato al compagno di reparto di Lukaku: Alexis Sanchez ha dimostrato una forma importante e potrebbe avere un’opportunità dal primo minuto facendo riposare Lautaro Martinez in vista del prossimo turno di campionato. Del resto la rosa lunga è un vantaggio di cui l’Inter dello scorso anno non ha potuto usifruire, e i nerazzurri vogliono approfittarne su tutti i livelli.