Inter, due nomi per sostituire Perisic: Lucas o Bernardeschi

Continuano sottotraccia i movimenti di mercato dell'Inter, chiamata a sistemare la difesa, a puntellare il centrocampo e a rimpinguare l'attacco per sopperire alla partenza di Ivan Perisic. Per quanto riguarda quest'ultimo punto - sottolinea Premium Sport - il club nerazzurro si trova davanti a un bivio: se l'esterno croato dirà sì al PSG, potrebbe essere Lucas (con conguaglio) il colpo. Ma se lo United aumenterà la sua offerta da 40 milioni di euro, bonus inclusi, per l'ex Wolfsburg, è più che probabile - a Europeo Under 21 concluso - possa essere effettuato un blitz per Bernardeschi.