Inter, due obiettivi blaugrana per il mercato: Rakitic e Vidal

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Due obiettivi blaugrana per l'Inter, che potrebbe pescare in Catalogna per rinforzare il proprio centrocampo. Secondo quanto svelato oggi da Tuttosport, lo scorso 13 marzo, a Barcellona, ci sarebbe stato un vertice tra il d.s. interista Piero Ausilio e i due responsabili del mercato del Barça, ossia Eric Abidal e Ramon Planes. In questo incontro Ausilio avrebbe chiesto informazioni approfondite su Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il Barça vorrebbe monetizzare dalla cessione di Rakitic, incassando almeno 60 milioni: l'ostacolo maggiore è rappresentato dalla volontà di Valverde, che non vorrebbe perdere il croato. Discorso diverso per Vidal: il cileno non è considerato incedibile, ma il Barcellona chiede circa 25 milioni per l'ex Juventus.