Inter, due opzioni per la difesa: Kumbulla bloccato per il 2021, Vertonghen a parametro zero

L'Inter è già proiettata al prossimo mercato e il focus sarebbe incentrato sulla difesa in primis. Secondo il Corriere dello Sport, il club nerazzurro avrebbe la strada spianata per Marash Kumbulla, difensore-rivelazione dell'Hellas Verona, in quanto di fatto sarebbe già stato bloccato. La strategia è quella di prenderlo subito, rinnovando i prestiti di Salcedo e Dimarco agli scaligeri, lasciandolo un altro anno a Verona alle dipendenze di Juric.

L'opzione Vertonghen. Kumbulla ma non solo, c'è un'altra strada per la retroguardia di Antonio Conte. Jan Vertonghen è un'idea a parametro zero, visto che nella prossima finestra di mercato lascerà il Tottenham, con il quale la storia pare ormai al capolinea. Sul difensore belga c'è anche l'Ajax, ma l'Inter ci starebbe pensando per sostituire il partente Godin.