Inter, due panchine dal sapore d'addio ma il vero ostacolo per Eriksen si chiama prestito

Le due panchine con Real Madrid ed Atalanta, hanno il sapore d'addio per Christian Eriksen. Il danese, che è un nervo scoperto per Conte visto l'investimento da 27 milioni di euro che non sta dando frutti, potrebbe dunque partire a gennaio anche se per il momento resiste il veto societario che obbliga i dirigenti a non trattare il suo addio con la formula del prestito. In realtà sei mesi altrove con l'intento di ritrovare smalto e furore agonistico, potrebbero fare al caso dell'ex Tottenham, ma non è detto che Zhang sia dello stesso avviso. Chiaramente tenerlo così alla Pinetina, senza farlo giocare con continuità e inasprendo i rapporti con l'allenatore sarebbe ancora più controproducente ed è per questo che, in vista del prossimo mercato, tutte le ipotesi restano in ballo. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.