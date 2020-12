Inter, due strade per Paredes che coinvolgono Eriksen: scambio o acquisto

Secondo La Gazzetta dello Sport l'Inter potrebbe tornare su Leandro Paredes a gennaio, e lo potrebbe fare percorrendo due strade entrambe legate a doppio filo con Eriksen. La prima prevederebbe uno scambio come prevedeva il quasi accordo per Brozovic. Il problema è che il PSG in quel ruolo è coperto e l'arrivo del danese al posto dell'argentino non coprirebbe la falla che si verrebbe a creare. La seconda strada prevederebbe la cessione dell'ex Tottenham e con i proventi i nerazzurri potrebbero convincere Leonardo a lasciar partire il centrocampista. Ma a Conte serve un giocatore dalle sue caratteristiche? Sebbene la qualità in mediana fa sempre comodo, adesso il tecnico cerca più un giocatore muscolare e di rottura ed è per questo che l'acquisto di Paredes sembra comunque molto complicato.