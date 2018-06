Inter, due strategie per Nainggolan: cinque giocatori sul tavolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due strategie per arrivare a Radja Nainggolan. L'Inter punta con decisione il belga della Roma e secondo il Corriere dello Sport ha pronte due vie per arrivare al Ninja. La prima è quella di una contropartita tecnica: Gagliardini e Vecino potrebbero essere idee gradite a Di Francesco, ma sul tavolo l'Inter potrebbe mettere anche Candreva e Joao Mario, oppure Pinamonti. In alternativa, l'Inter è pronta a proporre li prestito con obbligo di riscatto.