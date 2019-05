Inter, Dzeko a disposizione dal primo giorno di ritiro: accelerata in vista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter è pronta per accelerare i tempi per permettere ad Antonio Conte di avere a disposizione Edin Dzeko già il primo giorno di ritiro. I nerazzurri verseranno 12 milioni di euro nelle casse della Roma per un calciatore in scadenza nel giugno del 2020 e che pesa sul monte ingaggi per 6 milioni più bonus a stagione. Il bosniaco in questo modo si garantirà altri tre anni di calcio con vista Champions e il club di Pallotta farà spazio a nuovi investimenti per l'attacco del futuro. A riportarlo è Tuttosport.