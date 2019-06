© foto di Insidefoto/Image Sport

La prima scelta di Antonio Conte per rinforzare l'attacco della sua Inter è sicuramente Edin Dzeko, ma negli ultimi giorni la trattativa sembra essersi complicata. Così, i nerazzurri potrebbero cambiare obiettivo: dall'Inghilterra, sponda West Ham, continuano ad arrivare messaggi d'amore da Marko Arnautovic, un ex che negli ultimi anni è cresciuto tanto. L'austriaco, compagno di nazionale dell'altro obiettivo Lazaro, potrebbe lasciare il club londinese per 25 milioni. Dzeko, però, resta la priorità. Per il centrocampo si profila un vero e proprio derby col Milan per Stefano Sensi. Lo riporta Sky Sport.