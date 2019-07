© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovo incontro tra Inter e Roma per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella giornata di ieri c'è stato infatti un nuovo contatto tra le parti e il giorno della definitiva fumata bianca potrebbe essere lunedì - scrive il quotidiano - per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro.