Inter, Dzeko non si sblocca. Perché ancora non si sblocca Higuain-Roma

La visita nella giornata di ieri di Silvano Martina alla sede dell'Inter ha inevitabilmente riacceso i riflettori sull'operazione Edin Dzeko. L'agente è uomo di fiducia del centravanti bosniaco e il summit con Marotta e Ausilio è servito per provare a sbloccare un braccio di ferro che oramai va avanti da diverse settimane. E che per il momento non ha ancora trovato la quadratura per più di un ostacolo.

L'Inter non si smuove, la Roma alza la richiesta - Partiamo da una premessa: Edin Dzeko ha voglia di provare una nuova avventura. Con l'Inter esiste già un'intesa di massima per un triennale da 4,5 milioni a stagione, la Roma conosce la volontà del giocatore nonostante la voglia di Fonseca di vederlo ancora al centro del suo attacco. I nerazzurri hanno alzato la loro proposta per la Roma a 15 milioni e non hanno intenzione di ritoccarla ulteriormente . Mentre i giallorossi alla iniziale richiesta da 20 vorrebbero aggiungere bonus fino a 5 milioni per un totale che potrebbe raggiungere i 25.

Cosa blocca lo sbarco di Dzeko in nerazzurro? - Le già citate divergenze economiche esistono, ma se tutte le altre questioni fossero al loro posto questo gap potrebbe essere facilmente colmato. E invece... la Roma continua a fare muro per un altro motivo, forse pure più importante rispetto alla forbice di 5 milioni (oltre ai bonus) comunque esistente. E questo 'motivo' ha il nome e le sembianze di Gonzalo Higuain. Il Pipita fin dalle prime battute di questa lunga trattativa era stato individuato dalla Roma come ideale sostituto di Dzeko al centro dell'attacco giallorosso. Detto che la volontà dello stesso Higuain non è ancora così chiara dopo i tentennamenti iniziali verso la destinazione capitolina, la sensazione è che anche la stessa Juventus non stia spingendo per sbloccare questa operazione (ben più esplicita è stata nel 'concedere' il via libera a Dybala per lo United). Un modo per 'bloccare' l'avanzamento del mercato della rivale nerazzurra, anche alla luce delle tante altre trattative incrociate in ballo. Ma questa è un'altra storia.