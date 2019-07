© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A meno di clamorose novità sarà Edin Dzeko il primo innesto dell'Inter utile a placare il malumore di Antonio Conte sul mercato nerazzurro. Il bosniaco è da tempo nel mirino della compagine meneghina e nelle prossime ore si punta a definire il tutto. Sul piatto un'offerta da 12 milioni di euro per il cartellino dell'ex City in scadenza il prossimo anno con il club capitolino. La Roma, come scrive Il Messaggero, ha abbassato da 20 a 18 la propria richiesta economica. La sensazione è che a 15 (più qualche bonus) si possa chiudere.