Inter-Dzeko, possibile un nuovo contatto a breve tra Marotta e la Roma

© foto di Federico Gaetano

E' in salita per l'Inter la strada che porta a Edin Dzeko - sottolinea Tuttosport - e il gesto della Roma di ieri di affidargli la fascia, se in altri tempi non avrebbe avuto grandi significati, in tempi di mercato assolutamente sì, considerando che il bosniaco da mesi ha un’intesa con l’Inter. La Roma è ferma alla richiesta di 20 milioni, cifra considerata eccessiva da Marotta che si è spinto al massimo a 12.

Oggi tornano Marotta e Ausilio - E’ possibile che al ritorno in Italia dell’ad nerazzurro - previsto per oggi insieme al ds Ausilio - si metta in contatto con la Roma. Ma per sbloccare la situazione servirà almeno un’offerta da almeno 15 milioni: a meno, fanno intendere da Roma, non si tratta. Dzeko alla fine arriverà all’Inter, di questo sono tutti convinti perché difficilmente il giocatore resterà in scadenza di contratto in giallorosso, però non è scontato che questa trattativa sia così vicina al traguardo.