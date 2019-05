Inter, Dzeko sempre nel mirino ma occhio anche a Zapata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko resta nel mirino dell'Inter e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla ancora della richiesta di 20 milioni da parte della Roma e della possibile offerta da 10-12 del club nerazzurro. La volontà del bosniaco è quella di cambiare aria e alla fine è probabile che si possa arrivare a una soluzione intermedia.

Occhio a Zapata - In tutto questo è sempre in auge il nome di Duvan Zapata dell'Atalanta. Il prezzo in questo caso si alza, visto che gli orobici devono ancora riscattarlo dalla Sampdoria e il totale arriverà a poco meno di 25 milioni. Per lasciarlo partire i nerazzurri vorrebbero almeno 40 milioni di euro.