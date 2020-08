Inter, Dzeko torna nel mirino dei nerazzurri: Conte lo vuole come vice-Lukaku

Sono ore decisive in casa Roma per decidere il futuro di Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco potrebbe lasciare la Roma e come si legge sulle pagine di Tuttosport, Antonio Conte lo vorrebbe come vice-Lukaku per la prossima stagione,Dal canto suo Dzeko, prima di prendere qualsiasi decisione, vuole prima parlare con la nuova proprietà, anche perché a breve diventerà padre per la terza volta e vorrebbe evitare un trasferimento. Se rimarrà, lo farà comunque a 7.5 milioni a stagione, senza alcuna spalmatura di ingaggio, con la Roma che resta in attesa di capire le strategie della nuova proprietà.