Inter, è arrivato l'ok di Zhang per Perisic al Bayern Monaco

È arrivato l'ok di Steven Zhang per la cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco in prestito oneroso a 5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 25. Lo scrive Sky Sport che spiega come la trattativa sia ormai in fase di chiusura, con visite e firma del giocatore previste per l'inizio della settimana prossima, non appena sarà formalizzato anche l'accordo fra il giocatore e il club bavarese.