Inter e Barça, il ballo delle contropartite

Ammettendo che la trattativa tra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez esista in maniera concreta, e mettendo da parte in via ipotetica tutte le difficoltà che la andrebbero a contraddistinguere, a partire dalla volontà nerazzurra di trattenerlo a Milano, uno degli aspetti preponderanti sull’asse con la Catalunya sarebbe certamente legato al ballo delle contropartite. Difficile se non impossibile, infatti, che allo stato attuale delle cose si possa pensare ad un bonifico da 111 milioni di euro da parte del club di Bartomeu, ed allora vale la pena analizzare i possibili giocatori che potrebbero interessare al club nerazzurro qualora si dovesse effettivamente passare dalle parole ai fatti. Tra i nomi più interessanti spicca quello di Arthur Melo, centrocampista di grande qualità e sostanza che farebbe al caso di chiunque, e che solo nell’opulenta mediana del Barcellona può non essere un titolare inamovibile. Sempre a centrocampo è inevitabile fare riferimento ad Arturo Vidal, per i motivi già noti che spinsero i nerazzurri ad intavolare una trattativa mai conclusa a gennaio, ma che potrebbe tornare attuale nella prossima estate per la presumibile ultima grande avventura europea del cileno. Allargando l’orizzonte è possibile che si possa discutere anche di Junior Firpo: l’esterno dominicano arrivato dal Betis non ha incantato al Camp Nou, ma avrebbe le potenzialità per risolvere in via definitiva ed a lungo termine i problemi dell’Inter sulla corsia esterna mancina, a patto che ritrovi il rendimento che aveva contraddistinto la sua esperienza andalusa. Sull’altro versante si parla spesso di Semedo, altri calciatore che potrebbe rientrare nella lista dei sacrificabili da parte del club di Bartomeu. Difficile, se non impossibile, che da ambo i versanti si possa invece arrivare a discutere di uno scambio che possa coinvolgere Lautaro e Griezmann, se il valore del cartellino è analogo, lo stesso non si può dire della prospettiva del ventinovenne Petit Diable rispetto a quella del ventiduenne di Bahia Blanca. Insomma, tra realtà e provocazioni, il ventaglio di scelte potenziali non sarebbe certamente esiguo. Ovviamente a patto che la trattativa entri davvero in una fase che ad oggi, resta inesplorata.