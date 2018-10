Inter e Barça: incroci di assenze e presenze ingombranti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Camp Nou per proseguire un percorso di crescita intrapreso, e che sta regalando all’Inter di Spalletti faticose soddisfazioni. Gioie, certamente, perché la striscia di risultati positivi è evidentemente sotto gli occhi di tutti ed ha consentito alla squadra nerazzurra di accrescere le proprie convinzioni facilitando il processo di consolidamento della propria identità di squadra. Faticose perchè i risultati che l’Inter ha raccolto non sono mai arrivati con tranquillo dominio sull’avversario, perlomeno dal punto di vista del risultato, ma con vere e proprie rincorse che hanno poi portato alla gioia finale. Impensabile che qualcosa di diverso si possa verificare proprio in Catalunya, specie in considerazione del fatto che l’avversario è dotato di qualità fuori dal comune, e che all’assenza di Messi tra i blaugrana si oppone quella di Nainggolan per la truppa di Spalletti unita alle non perfette condizioni fisiche della coppia croata ed acciaccata Brozovic-Perisic. Che nessuno pensi che le assenza possano essere paragonabili, beninteso, ma di certo il peso specifico delle difficoltà nerazzurre non è di secondo piano nemmeno se rapportate a quelle della capolista della Liga. Interessante sarà allora il rendez vous per due prodotti della cantera del Barca come Icardi e Keita Balde, formatisi calcisticamente alla Masia ma poi affermatisi con decisione e convinzione nel nostro paese. Certamente con innegabili rimpianti per quanto riguarda il numero 9, che l’altro ex Keita punterà ad estendere anche a sé stesso. Un incrocio di motivazioni che coinvolge Vidal, sedotto ed abbandonato dall’Inter in estate e protagonista di un avvio di stagione controverso e complicato sotto la guida di Valverde.