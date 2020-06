Inter e Borja Valero: l'agente glissa, ma il futuro dello spagnolo è segnato

Lascia una piccola porta aperta al futuro del suo assistito Borja Valero l'agente Alejandro Camano: "L’Inter si è comportata molto bene con lui, perciò vedremo". Ma da vedere, in effetti, c'è poco. "Vuole chiudere la sua carriera in Italia e non ha mai pensato di tornare in Spagna". Più che altro il procuratore del play spagnolo, 35 anni compiuti lo scorso gennaio, si sta guardando intorno nel campionato di Serie A a caccia di un'ultima avventura da calciatore da regalargli.

Perché Borja, nonostante tutto, non ha smesso di desiderare il campo, il pallone, l'agonismo ad alti livelli. Detto ciò, la carta d'identità e le intenzioni dell'Inter non lo mettono esattamente al centro del progetto futuro. Giusto per usare un eufemismo. Innegabile l'apporto del centrocampista ex viola nel periodo nero degli infortuni a raffica in casa nerazzurra, nondimeno ora che la squadra è del tutto a disposizione (Vecino dovrebbe farcela per Napoli), le possibilità che veda il campo come lo stesso giocatore vorrebbe sono ridotte al lumicino.

In più l'ad Beppe Marotta lo ha inserito nella lista partenze: l'obiettivo è quello di trovare una nuova squadra non troppo lontano da Milano, dove la famiglia Valero ha ormai affondato le radici e mai vorrebbe trasferirsi altrove. Questioni già d'attualità laddove, tra un paio di mesi, il domani dell'ex Fiorentina molto difficilmente sarà ancora colorato di nerazzurro.