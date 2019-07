Inter, è caccia alla punta: stop per Dzeko, nuovo approccio per Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

"L'Inter ha fretta". Così La Gazzetta dello Sport titola nelle proprie pagine interne in merito alla squadra nerazzurra, con il tecnico Antonio Conte che continua a chiedere Romelu Lukaku per archiviare Mauro Icardi. Servono rinforzi per sistemare il reparto offensivo: nelle prossime settimane a disposizione potrebbero esserci solo Politano (che verrà impiegato da punta pura), i giovani della Primavera (probabilmente Colidio ed Esposito), più Mauro Icardi che è però fuori dal progetto tecnico dell'ex ct della nazionale.

Accelerata per il belga. Dopo lo stop su Edin Dzeko, l'Inter prova a stringere i tempi per la punta del Manchester United: Beppe Marotta tenterà un nuovo approccio con i red devils che potrebbero cedere nonostante l'iniziale richiesta di 85 milioni, ma potrebbe accontentarsi di 70-75. L’Inter vorrebbe 'dilazionare' il pagamento con la modalità del prestito fortemente oneroso e obbligo di riscatto, lo United deve esprimersi in merito.