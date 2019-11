Inter e Champions, un anno dopo la situazione si è ribaltata. In tutti i sensi

© foto di Imago/Image Sport

Un anno dopo, l'Inter dei gironi di Champions non è più la squadra delle rimonte fatte, ma subite. Il ritorno nell'Europa dei grandi, avvenuto un anno fa, aveva portato in dote gli entusiasmanti recuperi contro il Tottenham all'esordio e due settimane dopo contro il PSV Eindhoven. Soprattutto contro gli spurs l'Inter rese il grande ritorno in Champions epico: sotto di un gol fino all'86', mandò in estasi San Siro grazie alle reti di Icardi e Vecino. Questa volta la situazione, è proprio il caso di dirlo, si è ribaltata: avanti a Barcellona e a Dortmund dopo i primi 45', nel secondo tempo il blackout a evidenziare un calo non solo fisico ma anche mentale. E una rosa, che evidenzia Conte, non riesce a reggere il doppio impegno campionato-Champions. Le assenze di D'Ambrosio, Asamoah, Gagliardini e Sanchez del resto tolgono diverse alternative al tecnico che non a caso a fine partita ieri sera si è lasciato andare al duro sfogo.