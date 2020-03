Inter e Chelsea su Acerbi ma il difensore vuole chiudere la carriera alla Lazio

La Lazio attende di tornare in campo per riprendere la rincorsa allo Scudetto ma sul fronte mercato Lotito dovrà resistere agli assalti delle varie società che in estate proveranno a portare via dalla Capitale alcuni degli artefici di questa splendida stagione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero sia l'Inter che il Chelsea hanno infatti messo gli occhi su Francesco Acerbi, leader della difesa meno battuta della Serie A, ma pochi giorni fa il difensore ha affermato di voler concludere la sua carriera in biancoceleste e per questo non sarà facile per Blues e nerazzurri, convincerlo a cambiare idea.