Inter e Conte avanti insieme. Ma il divorzio non conveniva a nessuno, impossibile transare

La verità - sottolinea il Corriere dello Sport quest'oggi analizzando il tema Inter-Conte, è che per il club nerazzurro come per Conte separarsi sarebbe stato più dannoso che vantaggioso. Innanzitutto, dal punto di vista economico, visto che se, da una parte, il club non aveva nessuna intenzione di esonerare l’allenatore, tenuto conto che avrebbe dovuto accantonare a bilancio i 55 milioni di euro lordi dei due anni del suo contratto e di quelli del suo staff, nemmeno il tecnico leccese ha mai pensato di dare le dimissioni, rinunciando a tutto quel denaro. Per di più senza avere in mano un’altra offerta, e quindi un’altra squadra dove andare. L’unica possibilità era transare, accordandosi per una buonuscita, ma il rischio era che la vicenda potesse trascinarsi troppo a lungo.