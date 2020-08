Inter e Conte avanti insieme. Nelle prossime un'altra riunione operativa per il mercato

Ampio spazio dedicato quest'oggi dal Corriere dello Sport al capitolo Antonio Conte e la pace con l'Inter. Il club nerazzurro garantisce che le divergenze sono rientrate perché la volontà generale era quella di restare insieme. In realtà - si legge - a spingere in questa direzione è stato soprattutto Zhang jr., che proprio non vedeva ragioni per una separazione, dopo una stagione che giudica ampiamente positiva.

Già oggi, o al più tardi domani, comunque, ci sarà un’altra riunione operativa, per stabilire come proseguirà il mercato, alla luce dei paletti, messi, ma soprattutto per programmare la nuova stagione, visto che ancora non esiste una data per la ripresa degli allenamenti.