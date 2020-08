Inter e Conte avanti insieme tra telefonate e summit. Una decisione voluta fortemente da Zhang jr

Ampio spazio dedicato quest'oggi dal Corriere dello Sport al capitolo Antonio Conte. Per capire se la pace con l'Inter sarà duratura servirà aspettare. Nel frattempo, il club nerazzurro garantisce che le divergenze sono rientrate perché la volontà generale era quella di restare insieme. In realtà - si legge - a spingere in questa direzione è stato soprattutto Zhang jr., che proprio non vedeva ragioni per una separazione, dopo una stagione che giudica ampiamente positiva.

Linea Zhang - Secondo un’indiscrezione, prima dell’incontro a Villa Bellini, tra tecnico e presidente ci sarebbe stato un contatto telefonico utile per porre le basi per la riconciliazione. Non a caso, l’atteggiamentoIn e con cui si è presentato Conte all’appuntamento è stato di apertura e non di chiusura.