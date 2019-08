Inter, è del Napoli l'offerta più alta per Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Mauro Icardi? L'ex numero nove dell'Inter lascerà la squadra poiché fuori dal progetto tecnico. Secondo Sky Sport, fin qui l'offerta più alta arrivata ai nerazzurri è stata quella del Napoli: 60 milioni di euro. L'Inter, però, valuta di più il suo ex capitano. De Laurentiis e Giuntoli, dopo Lozano, potrebbero tentare un nuovo assalto, ma non ha intenzione di inserire contropartite nell'affare.