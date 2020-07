Inter e Fiorentina a reti bianche, Conte: "Abbiamo dato l'anima. La storia la scrive solo chi vince"

00.20 - Non pareggiavano da venti scontri diretti, ma questa volta tra Inter e Fiorentina a San Siro finisce 0-0. Due i legni colpiti dagli uomini di Antonio Conte che, a Inter TV, dirà la sua sul pari contro la Viola.

TERRACCIANO - "L'Inter ha sempre cercato di fare la gara dal primo minuto, bravo il loro portiere e anche tanta sfortuna. Abbiamo giocato con intensità, la Fiorentina non so se sia venuta per difendersi, ma dispiace per lo sforzo prodotto. I ragazzi volevano vincerla. Qualche volta semini poco e prendi tanto, altre volte succede il contrario".

GODIN - "Faccio fatica a parlare dei singoli. Diego ha giocato bene come de Vrij che spero recuperi in fretta, D'Ambrosio e lo stesso Ranocchia da subentrato. Nessuno ha giocato sotto tono, hanno messo tutti l'anima".

SECONDO POSTO - "E' importante arrivare sempre più in alto possibile e i ragazzi lo sanno. Se parliamo del secondo posto, dico che è il primo dei perdenti. La storia la scrive chi vince, gli altri al massimo vanno a leggerla. Noi abbiamo raggiunto la Champions. Il secondo piazzamento non mi cambia onestamente la vita".