Inter e Fiorentina studiano il rinnovo dei prestiti di Biraghi e Dalbert

Inter e Fiorentina sono tornati a parlare di due giocatori che dopo un anno di prestito potrebbero continuare a giocare a casacche incrociate. Stiamo parlato di Biraghi e di Dalbert. Il brasiliano ha convinto i viola che però hanno proposto di allungare il prestito di un altro anno prima di mettersi a parlare dell'eventuale riscatto. Stesso discorso per l'esterno italiano, che essendo cresciuto in nerazzurro, a costo zero, può far molto comodo a Conte anche nelle liste Champions. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.