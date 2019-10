© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo calcio giocato e una notte da capolista. Per l'Inter è anche calciomercato e Tuttosport spiega che i nerazzurri hanno già prenotato Matteo Darmian del Parma per gennaio. Una sensazione che va avanti peraltro sin dall'estate, il giornale spiega che i nerazzurri hanno bloccato il giocatore qualora dovessero aver bisogno di un jolly per la difesa a tre capace di giocare anche sull'esterno in modo da alternarsi a Godin e prendere il posto di Valentino Lazaro.