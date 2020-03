Inter e Brand Reputation: quando donazioni e iniziative valgono un top player

Nel calcio, come nel lavoro e nella vita, la reputazione conta. Da sempre, ma a maggior ragione oggi dove i soldi che circolano attorno al pianeta del pallone sono tanti. Ancora di più, oggi, che le società di calcio hanno varcato ogni confine del business, trasformandosi in aziende dai fatturati enormi. L’Inter è una di queste: lo dimostra l’attenzione che il colosso Suning ripone nelle sponsorizzazioni (occhio alla possibilità che Nike lasci già in vista della prossima stagione), nel marketing, nell’ecommerce, nella penetrazione del marchio nei più importanti mercati internazionali, nelle importanti sinergie con i partner cinesi, nel merchandising in generale. Perfino nell’acquisto di alcuni giocatori che, non solo in campo, ma anche nella vita di tutti i giorni meglio possono rappresentare i valori e la storia del club. Il Real Madrid lo fa brillantemente da un decennio e, non a caso, domina la classifica dei club più ricchi al mondo davanti a Barcellona e Manchester United. Perciò, in questo bruttissimo periodo marchiato dal coronavirus, le tante iniziative a favore degli ospedali italiani, le profonde e pesanti donazioni effettuate dal club di Zhang alla Protezione Civile apportano al brand Inter, sul medio-lungo periodo, un valore gigantesco. Di più: aiutano - involontariamente, giacché non può essere questa la ragione di tanta bontà, cuore e ‘mecenatismo’ - la macchina nerazzurra ad accrescere la propria Brand Reputation. In alcuni casi, in certi particolari casi come quello che stiamo vivendo in queste settimane, azioni di tale portata valgono quanto un acquisto top da inserire nella rosa. Il che dimostra quanto è lungimirante, parecchio avanti ai tanti grandi club d’Europa, l’Inter di Suning. Una forza globale, una potenza del business che ruota non solo attorno al football, una garanzia in momenti anche extra club. Che deve ancora farne di strada. Ed è proprio questa la sorpresa più grande.