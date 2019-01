Fonte: Sportitalia

Mauro Icardi, ora si fa sul serio. Dalla giornata di oggi in poi ogni momento è quello buono per il primo contatto tra le parti che coinvolga la dirigenza interista e Wanda Nara, nell’ottica di gettare le basi per un rinnovo di contratto più agognato che mai. Al di là delle dichiarazioni di circostanza è infatti interesse di entrambe le parti in causa quello di trovare un accordo le cui basi vengano gettate nel corso del primo incontro, utile se non altro a scongelare una freddezza tra le parti che non ha ragione di esistere. Del resto ad oggi ogni gol di Icardi deve essere vissuto dall’Inter alla stregua di una plusvalenza, tanto è lontano dal valore di mercato del bomber nerazzurro lo stipendio che attualmente percepisce. Per questo è lecita la richiesta di un aumento sostanzioso che vada di pari passo con l’eliminazione o l’innalzamento sostanziale della clausola rescissoria che attualmente contraddistingue il rapporto tra l’Inter e il suo capitano. Prove di disgelo. Icardi e l’Inter lavorano per proseguire insieme.