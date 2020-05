Inter e Juve, altra estate da braccio di ferro: fari sul centrocampo

vedi letture

Grandi manovre per Juventus ed Inter sono previste nella prossima estate di mercato. Tanti i nomi sui quali sia i nerazzurri che i bianconeri stanno accendendo i riflettori, con incastri che potrebbero coinvolgere i piani e le strategie delle due grandi rivali. Il reparto maggiormente interessato ad un possibile stravolgimento è senza dubbio il centrocampo. Come abbiamo avuto modo di raccontare, la parabola di Pjanic in bianconero potrebbe concludersi con la fine del campionato in corso, e la corte del Barcellona sembra essere quella con maggiore prospettiva di riuscire a cogliere nel segno. Tra le contropartite avvicinate alla Vecchia Signora rispunta anche il profilo di Vidal, che non è un mistero, rappresenta uno dei pallini anche dell’Inter per espresso desiderio di Antonio Conte. Al di là del cileno, il vero nome su cui il Derby d’Italia potrebbe trasportarsi dal campo al mercato è quello di Sandro Tonali, per distacco il giovane italiano più promettente della sua generazione. La strada per il suo futuro può prendere solo una di queste sue direzioni, con buona pace degli altri top club interessati. L’Inter ha un progetto che lo vedrebbe protagonista fin da subito, la Juventus vuole dare battaglia ai rivali storici per accaparrarsi il gioiello più luminoso del nostro panorama calcistico. Con la variabile Cellino che è assolutamente da non sottovalutare. Entrando nel campo delle suggestioni, i veri e propri sogni di mercato sono rappresentati da Pogba e Milinkovic Savic, i fuoriclasse in grado di cambiare il volto alla squadra che dovesse riuscire ad accaparrarseli. Difficoltà altissime su entrambi i versanti, per resistenze da parte di chi li ha sotto contratto, prezzo di cartellino proibitivo, ed ingaggio altisonante. In questo caso nessuna prospettiva già disegnata in nessun senso, a parte la certezza che entrambe le squadre terranno dritte le antenne per comprendere la possibilità effettiva di coltivare in maniera concreta i rispettivi sogni di mercato. La battaglia estiva è assicurata.