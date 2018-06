“Sto facendo un po’ di giri esplorativi per capire se le big mandano a giocare alcuni calciatori in prestito e ho incontrato un po’ di agenti. Vorremmo tenere gran parte del gruppo che ha vinto il campionato e completare la rosa con qualche giovane di talento”. Così a TuttoMercatoWeb...

Milik: "Napoli bellissima. Lewandowski? Una stella, ma no ai paragoni"

Il Borussia Dortmund scarica Sahin: in Italia ci pensano Roma e Napoli

Milan, Bacca chiude al ritorno. E Kalinic spinge per rimanere

Roma, Under: "La Nazionale conta più di tutto. Voglio Euro2020"

Ag. Cristante: "In settimana dirà scelta. Non solo Juve e Roma"

E. Rossi: "Torino, puoi lottare per l'Europa League"

Galliani: "Milan, soffro come prima. Falcao giocatore super"

Atalanta, Gasperini: "Difficile trovare altrove dirigenti come Percassi"

Asta: "Torino, serve il salto di qualità. Serie C emozionante"

Inter-Genoa, summit di mercato in vista: si parlerà di Radu e Pinamonti

Lazio, Palombi: "Lotteremo per la Champions anche il prossimo anno"

Chievo, per il centrocampo piace il gioiellino dell'Inter Emmers

Inter e Juve, Kovacic apre all'addio: "Non so dove, ma è ora di giocare"

Mateo Kovacic , centrocampista del Real Madrid considerato nel mirino di Inter e Juventus, ha aperto le porte al possibile addio ai blancos in un'intervista al Sun : "È il momento di giocare e l’anno prossimo giocherò di più, che sia al Real Madrid o altrove".

Va al PSG in uno scambio con Neymar

