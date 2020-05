Inter e Juve si sfidano per Tonali: l'arbitro dell'incontro sarà...il Barcellona

Oggi Sandro Tonali compie 20 anni e si godrà il compleanno con pochi intimi a causa del Coronavirus mentre altri proveranno a decidere il suo futuro calcistico. Inter e Juventus restano in agguato ma a decidere dove andrà potrebbe essere...il Barcellona. Sì perché è ovvio che se i catalani dovessero compiere passi decisi verso Pjanic o Lautaro Martinez, potrebbero permettere a uno dei due club di mettere in campo il cash necessario per strappare il sì di Cellino. Una sfida che si deciderà sotto il segno della velocità visto che per il Brescia la destinazione futura del centrocampista non fa differenza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.