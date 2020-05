Inter e Juve sul sedicenne bulgaro Kostov. Pres. Septemvri: "Presentate offerte ufficiali"

Kaloyan Kostov, difensore classe 2004 del Septemvri Sofia, è finito nel mirino di Juventus, Inter e Benfica. A confermarlo è stato è il presidente del club bulgaro Rumen Chander al portale KotaSport.com: “Nell’ultimo anno e mezzo il ragazzo ha ricevuto numerosi interessamenti e non solo da Juventus e Benfica. Ha qualità eccellenti e non è un caso che faccia parte di quasi tutte le rappresentative nazionali superiori alla sua età anagrafica. Dai bianconeri, così come dall’Inter, abbiamo ricevuto offerte ufficiali per Kostov”.