Inter e Juventus, concorrenza dell'Everton nella corsa a Elizalde

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da Fcinternews.it arrivano aggiornamenti relativi all’interesse dell’Inter per Edgar Elizalde, jolly difensivo del Pescara classe 2000. Secondo quanto riportato, anche l’Everton avrebbe messo gli occhi sul calciatore seguito anche dalla Juventus. Come se non bastasse, il giocatore a gennaio parteciperà con la rappresentativa dell’Uruguay al Campionato Sudamericano Under 20 in Cile. Un torneo che potrebbe rappresentare una vetrina per il calciatore.