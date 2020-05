Inter e Juventus, dalla Spagna: Chelsea davanti a tutti nella corsa a Mbuyamba

Il Chelsea è la squadra più accreditata per soffiare alla concorrenza Xavier Mbuyamba, difensore del Barcellona B, accostato negli scorsi giorni dal suo stesso agente, Carlos Barros, anche all'Inter e alla Juventus, squadre inserite nel novero delle interessate al 18enne olandese insieme al Real Madrid e ai "migliori club di Germania e Inghilterra". Secondo l'aggiornamento che arriva dal quotidiano catalano Sport, non essendoci spazio per lui per un futuro al Camp Nou, Mbuyamba si libererebbe addirittura a parametro zero in estate, nonostante i 3 anni di contratto che lo legherebbero ancora al club blaugrana. Al momento il club londinese sarebbe in pole position.