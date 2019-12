© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Wolverhampton-Tottenham, il tecnico degli Spurs José Mourinho ha parlato del futuro di Christian Eriksen, giocatore seguito da vicino da Inter e Juventus: “L’unica cosa che so è che il suo contratto finisce al termine di questa stagione - ha esordito -. Le conversazioni che ho avuto con lui sono private e non ho intenzione di divulgarle in pubblico. Lui con me è stato molto onesto, io lo sono stato con lui e il nostro rapporto è molto buono. Abbiamo un bel rapporto fin dal primo giorno, per questo non tradirò la fiducia che c’è tra noi due. È suo compito chiarire cosa farà in futuro, non mio”, ha concluso l’ex allenatore nerazzurro.