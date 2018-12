© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Chelsea punta Hamed Junior Traorè, trequartista classe 2000 in forza all'Empoli. Questo quanto scrive in Inghilterra il quotidiano Daily Express: per il cartellino dell'ivoriano - si legge - è in arrivo un'offerta. Sulle tracce del giocatore, valutato 15 milioni di sterline (circa 16,6 milioni di euro) vi sono anche Inter e Juventus.